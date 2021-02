La regina Elisabetta e quel legame speciale con la sorella Margaret

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A 19 anni dalla scomparsa della principessa Margaret, sorella minore della regina Elisabetta, nemmeno una riga è stata condivisa dagli account ufficiali di Buckingham Palace, più avvezzi a celebrare le cose belle che a ricordare i momenti dolorosi. Febbraio, del resto, è da sempre un mese difficile per Sua Maestà, la scomparsa della sorella il 9, quella dell’amatissimo padre Giorgio VI il 6. La sovrana, così, lascia andare, pensando solo ai momenti piacevoli. Elizabeth e Margaret al Royal Lodge, nel 1936. (Photo by Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images)

... a sua volta più noto come figlio di Lady Diana Spencer, ex moglie di Charles duca di Edimburgo e a sua volta più noto come figlio dellaII d'Inghilterra, la signora, dicevamo, è ...Stando alle indiscrezioni i primi a sapere della nascita del piccolo principe è stata lae poi Sarah Ferguson e il principe Andrea, i genitori di Eugenia. La gravidanza della ...A 19 anni dalla morte della principessa Margaret nessun ricordo è stato condiviso da Buckingham Palace. Per la regina, del resto, la scomparsa della sorella è stato un momento molto triste, uno dei po ...Il grande quotidiano liberale inglese, The Guardian, sta pubblicando una serie di articoli basati su una lunga e minuziosa ricerca, sostenendo che, dal 1973 in poi, la Regina Elisabetta ha sistematica ...