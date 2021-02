La pupa e il secchione | le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Continua “Lae il” con un’altrapiena di colpi di scena, di ospiti e di prove da superare Pronti per una nuovade “Lae ile Viceversa”? Il programma cult del giovedì sera di Italia Uno torna domani sera con il quarto appuntamentonuova edizione e si prospetta essere avvincente e pieno di sorprese. Il programma prodotto da Endemol Shine Italy è condotto da Andrea Pucci che, come ogni giovedì sera, sarà affiancato da Francesca Cipriani, laper antonomasia, come madrina. Al centroci sarà Marini, oggetto di critiche da parte di pupi eperché, ha diviso con il Ripensamento la coppia di gioco e di fatto composta da Stephanie e ...