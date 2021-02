La psicoterapeuta | “Gesti estremi dei giovani su social? Cercano ‘cose straordinarie' ”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Con la presenza di genitori che spesso sono ancora adolescenti e che tendono o ad avallare in maniera molto comprensiva questa fase o ad averne il terrore, il risultato è quello di figli che si rapportano con l’autorità in maniera molto strampalata, per cui tiranneggiano o ricattano i genitori che si fanno fondamentalmente ricattare“. Nada Loffredi, psicoterapeuta, esperta in Sessuologia e docente all’Università Sapienza di Roma, parla nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire del ‘fenomeno’ degli adolescenti in fuga legato all’utilizzo dei social network. Si moltiplicano infatti i casi di minorenni che ‘scappano’ di casa continuando però a postare loro video in rete. Ma davanti a che tipo di fenomeno ci troviamo? “Il fenomeno dei cosiddetti ‘padri evaporati‘, per dirla alla Massimo Recalcati, oggi la fa da padrone- risponde la dottoressa Loffredi- perché si è persa ogni forma di autorevolezza e di confine generazionale. Così gli adolescenti sono ‘in fuga’ ma non sanno neppure loro da che cosa”.