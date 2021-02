La pandemia e il sogno del musicista: “80 giorni”, nuovo singolo di Andrea Bertè (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “La strada del cantante è la mia prima scelta. Qui mi gioco il tutto e per tutto”. Sa quello che vuole dalla vita Andrea Bertè, diciottenne di Ponteranica: fare un concerto in uno stadio colmo di gente. Che avesse stoffa e coraggio da vendere, ne avevamo già la prova, dopo averlo visto a soli diciassette anni sul palco di The Voice of Italy, quando conquistò i giudici con il brano “We Don’t Talk Anymore” di Charlie Puth. Ora Andrea, che sta frequentando l’ultimo anno al Liceo Natta di Bergamo, torna in carreggiata con “80 giorni”, il suo nuovo singolo dal due febbraio su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music. Raccontaci la storia di “80 giorni”. Come è nata? Questa canzone è nata durante il primo lockdown da una situazione che stavamo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “La strada del cantante è la mia prima scelta. Qui mi gioco il tutto e per tutto”. Sa quello che vuole dalla vita, diciottenne di Ponteranica: fare un concerto in uno stadio colmo di gente. Che avesse stoffa e coraggio da vendere, ne avevamo già la prova, dopo averlo visto a soli diciassette anni sul palco di The Voice of Italy, quando conquistò i giudici con il brano “We Don’t Talk Anymore” di Charlie Puth. Ora, che sta frequentando l’ultimo anno al Liceo Natta di Bergamo, torna in carreggiata con “80”, il suodal due febbraio su tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music. Raccontaci la storia di “80”. Come è nata? Questa canzone è nata durante il primo lockdown da una situazione che stavamo ...

MorrisFolletti : Ho un sogno: che una volta finita questa pandemia ci sia un nuovo film di Sonic ad aspettarmi - mariland65 : RT @tinellissima: Dice che non vede l'ora che aprano i confini regionali perché vuole scoparsi una veneta. Noi venete siamo il sogno proibi… - alelu62 : Magari! Sarebbe fantastico @Bertolaso_Guido al posto di @robersperanza : un sogno, la vera “svolta” che occorre per… - acamilli : RT @tinellissima: Dice che non vede l'ora che aprano i confini regionali perché vuole scoparsi una veneta. Noi venete siamo il sogno proibi… - maxcomper : RT @tinellissima: Dice che non vede l'ora che aprano i confini regionali perché vuole scoparsi una veneta. Noi venete siamo il sogno proibi… -