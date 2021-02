La nuova compagna di Gigi D’Alessio è più giovane di Anna Tatangelo? (Foto) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è ormai finito da tempo, tra i due ex non c’è più possibilità di un ritorno di fiamma e in più sembra che il cantante abbia una nuova compagna (Foto). Gigi D’Alessio si è innamorato di nuovo? Trovato un equilibrio con Anna Tatangelo sembra che la sua nuova fidanzata sia anche più giovane della mamma del suo Andrea. Il suo nome è Denise, così dicono i soliti bene informati che rivelano anche l’età della bellissima bionda: 28 anni. Lei è una fan del cantautore napoletano, tutti indizi che riporta Il Mattino. L’attenzione cade subito sull’età di Denise: 28 anni. D’Alessio ha 53 anni e Anna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’amore traè ormai finito da tempo, tra i due ex non c’è più possibilità di un ritorno di fiamma e in più sembra che il cantante abbia una).si è innamorato di nuovo? Trovato un equilibrio consembra che la suafidanzata sia anche piùdella mamma del suo Andrea. Il suo nome è Denise, così dicono i soliti bene informati che rivelano anche l’età della bellissima bionda: 28 anni. Lei è una fan del cantautore napoletano, tutti indizi che riporta Il Mattino. L’attenzione cade subito sull’età di Denise: 28 anni.ha 53 anni e...

