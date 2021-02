La ‘ndrangheta a Bergamo per gestire il trasporto merci: arrestati coniugi di Seriate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle prime luci dell’alba di mercoledì, i carabinieri del Comando provinciale di Bergamo hanno fermato, su indicazione dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, 4 persone, legate ad un sodalizio ‘ndranghetistico, e accusate a vario titolo di estorsione, usura, riciclaggio ed autoriciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta. Contestualmente sono state eseguite decine di perquisizioni in Lombardia, Veneto, Umbria e in Calabria. L’operazione si inserisce in una più ampia attività, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, e che ha viste coinvolte le Procure Distrettuali di Brescia e Catanzaro, con indagini svolte dai Carabinieri di Bergamo e dalle Squadre Mobili di Crotone e di Catanzaro. Il procedimento in questione, proseguimento dell’operazione ‘PAPA’ che aveva già portato, lo scorso marzo 2019, all’arresto di 19 persone da parte dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alle prime luci dell’alba di mercoledì, i carabinieri del Comando provinciale dihanno fermato, su indicazione dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, 4 persone, legate ad un sodalizio ‘ndranghetistico, e accusate a vario titolo di estorsione, usura, riciclaggio ed autoriciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta. Contestualmente sono state eseguite decine di perquisizioni in Lombardia, Veneto, Umbria e in Calabria. L’operazione si inserisce in una più ampia attività, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, e che ha viste coinvolte le Procure Distrettuali di Brescia e Catanzaro, con indagini svolte dai Carabinieri die dalle Squadre Mobili di Crotone e di Catanzaro. Il procedimento in questione, proseguimento dell’operazione ‘PAPA’ che aveva già portato, lo scorso marzo 2019, all’arresto di 19 persone da parte dei ...

