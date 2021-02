La moglie di Casillas di nuovo in ospedale: il tumore per Sara Carbonero è tornato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arriva una brutta notizia per Sara Carbonero, la moglie dell’ex portiere Iker Casillas. Secondo le ultime indiscrezioni la giornalista sarebbe ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra, come riporta il quotidiano El Pais pare che il tumore si sia ripresentato a distanza di due anni. Sara Carbonero avrebbe già iniziato un nuovo ciclo di terapie. Negli ultimi mesi si era sottoposta regolarmente a controlli di routine, l’ultimo purtroppo ha evidenziato il ritorno del tumore. La giornalista ha già accettato si sottoporsi ad una nuova operazione. Chi è Sara Carbonero Foto di Rui Farinha / AnsaSara Carbonero Arévalo è una giornalista spagnola, vicedirettrice ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arriva una brutta notizia per, ladell’ex portiere Iker. Secondo le ultime indiscrezioni la giornalista sarebbe ricoverata presso la Clinica dell’Università di Navarra, come riporta il quotidiano El Pais pare che ilsi sia ripresentato a distanza di due anni.avrebbe già iniziato unciclo di terapie. Negli ultimi mesi si era sottoposta regolarmente a controlli di routine, l’ultimo purtroppo ha evidenziato il ritorno del. La giornalista ha già accettato si sottoporsi ad una nuova operazione. Chi èFoto di Rui Farinha / AnsaArévalo è una giornalista spagnola, vicedirettrice ...

CalcioWeb : Brutte notizie per #SaraCarbonero: il tumore è tornato - valeriavegazava : RT @ETGazzetta: Sara #Carbonero compagna di #Casillas lotta ancora contro il tumore: ricoverata - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Sara #Carbonero compagna di #Casillas lotta ancora contro il tumore: ricoverata - infoitsport : Sara Carbonero (moglie di Casillas): il cancro è tornato - infoitsport : Sara Carbonero, la moglie di Casillas di nuovo in ospedale per un tumore -