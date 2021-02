La modella Kasia Lenhardt trovata morta nel suo appartamento di Berlino: una settimana fa si era separata da Jerome Boateng (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Aveva avuto una relazione con il calciatore del Bayern Monaco Jerome Boateng , ma la loro love story era finita una settimana fa. La modella 25enne polacca, Kasia Lenhardt, è stata trovata senza vita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Aveva avuto una relazione con il calciatore del Bayern Monaco, ma la loro love story era finita unafa. La25enne polacca,, è statasenza vita ...

HuffPostItalia : Trovata morta a 25 anni la modella Kasia Lenhardt, ex di J. Boateng - lacittanews : Kasia Lenhardt, modella di 25 anni ed ex fidanzata di Jerome Boateng, nella notte tra martedì e mercoledì è stata t… - zazoomblog : Trovata morta in casa la 25enne modella Kasia Lenhardt: era l’ex di Jerome Boateng - #Trovata #morta #25enne… - statodelsud : Kasia Lenhardt, modella ex fidanzata di Jerome Boateng, trovata morta in casa a 25 anni - Pino__Merola : Kasia Lenhardt, modella ex fidanzata di Jerome Boateng, trovata morta in casa a 25 anni -