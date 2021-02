La missione spaziale cinese Tianwen-1 ha raggiunto Marte

Leonardo_talani : RT @ilpost: La missione spaziale Tianwen-1 ha raggiunto Marte - gemin_steven98 : RT @ilpost: La missione spaziale Tianwen-1 ha raggiunto Marte - ilpost : La missione spaziale Tianwen-1 ha raggiunto Marte - sigma_tao : STS-26 ISRAELE=GERUSALEMME= YESU RA=NELSON SOLE NN è una missione spaziale del Programma Space Shuttle. È il primo… - iaia_filice : Ha inizio la missione spaziale su #Marte degli #EmiratiArabiUniti. E a capo c'è una donna! Congrats @SarahAmiri1 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : missione spaziale

... il 9 febbraio la sondaHope degli Emirati Arabi Uniti ha completato il proprio ... Sarà impegnato in unadi astrobiologia per cercare segni di antica vita microbica e tenterà di far ...Massimo Gaggi per il 'Corriere della Sera' sonda arabi su marte La sondaHope lanciata dagli Emirati Arabi nel luglio scorso è entrata ieri nell'orbita di Marte dopo un viaggio di 480 milioni di chilometri. Sarà seguita oggi dall'astronaveLa missione spaziale cinese Tianewn-1 ha raggiunto Marte, segnando il primo successo nella storia della Cina nell’esplorazione del pianeta. Tianwen-1 ...Le missioni marziane della Nasa raccontate da Sarah Stewart Johnson, planetologa dell'Università di Georgetown nel suo ultimo libro.