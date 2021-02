La missione pedagogica ha sfinito e svuotato il Pd

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Zingaretti è soddisfatto perché Salvini è diventato europeista. Zingaretti ha dichiarato che il Pd non sarà mai più solo perché ha trovato il ‘patrimonio’ del Movimento 5 Stelle. La conversione della Lega viene dopo di quella grillina, con il governo Conte due, dopo una campagna elettorale per le europee caratterizzata dalla marcia su Bruxelles con quel video Di Maio – Di Battista che in macchina viaggiavano verso l’Europa dei burocrati per dirgliene quattro. Il Pd ha ‘educato’ due forze, Lega e Movimento 5 Stelle, che l’Europa la guardavano con il binocolo del No euro. Mentre oggi sono riallineati a sostenere quel Draghi che è esso stesso l’immagine della moneta unica. Dagli sviluppi di governo di questi giorni è cosa buona e giusta chiedersi qual è il prezzo sacrificale del partito democratico al quale va dato merito della tonificazione grillina e leghista. Soprattutto con il venir ...