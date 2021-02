La malattia è tornata | la giornalista Sara Carbonero di nuovo in ospedale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una recidiva del tumore alle ovaie ha costretto laad unricovero in. Nel maggio 2019 la vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset Espana – nota anche per essere la moglie dell’ex portiere della Nazionale spagnola e del Real Madrid, Iker Casillas – aveva cominciato un ciclo di cure presso la Clinica dell’Università di Navarra. Cure necessarie dopo la diagnosi che aveva evidenziato la presenza di un cancro ovarico maligno. Laè stata successivamente operata e i primi controlli successivi all’intervento chirurgico sembravano confermare il buon esito e la guarigione dalla. Purtroppo la serenità die di Iker Casillas è stata turbata ...

Ultime Notizie dalla rete : malattia tornata

...e moglie dell'ex portiere della nazionale spagnola Iker Casillas da cui ha avuto due figli ènella Clinica dell'Università di Navarra per una ricaduta di cancro ovarico maligno. La...... ' I miei genitori dopo un mese sono finalmente usciti da questo incubo e io sonoa casa ... ' Siamo di fronte ad unasconosciuta e il medico in scienza e coscienza deve poter curare con ...Sara Carbonero deve ancora lottare contro il tumore alle ovaie. La popolare giornalista e volto noto TV, moglie dell'ex portiere della nazionale spagnola Iker Casillas torna a fare ...Sara Carbonero malattia, la giornalista è stata ricoverata di nuovo per un tumore. La donna ha già vinto una prima battaglia nel 2019 ...