La lite Conte-Agnelli: il dito medio dell’allenatore confermato dalle telecamere [FOTO] (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tensione altissima nel match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in particolar modo ha fatto molto discutere la lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Per la cronaca la partita si è conclusa sul punteggio di 0-0, i bianconeri hanno meritato il passaggio del turno in finale e affronteranno la vincente di Atalanta e Napoli. La partita è stata bloccata, poi nella ripresa qualche occasione principalmente dei bianconeri con Cristiano Ronaldo. Si sono registrati momenti di grande nervosismo, i protagonisti sono stati Agnelli, Bonucci e Conte. lite Agnelli-Conte, la versione della Juventus: insulti e gesti Il dito medio di Conte Conte protesta per un calcio di rigore non concesso a ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tensione altissima nel match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in particolar modo ha fatto molto discutere latra Antonioe Andrea. Per la cronaca la partita si è conclusa sul punteggio di 0-0, i bianconeri hanno meritato il passaggio del turno in finale e affronteranno la vincente di Atalanta e Napoli. La partita è stata bloccata, poi nella ripresa qualche occasione principalmente dei bianconeri con Cristiano Ronaldo. Si sono registrati momenti di grande nervosismo, i protagonisti sono stati, Bonucci e, la versione della Juventus: insulti e gesti Ildiprotesta per un calcio di rigore non concesso a ...

ZZiliani : Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi d… - CalcioWeb : La lite tra #Conte e #Agnelli: il dito medio dell'allenatore dell' @Inter - loscugnizzo76 : RT @ZZiliani: Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi di calcio):… - InterGerard : RT @ZZiliani: Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi di calcio):… - DOcastaldo : RT @ZZiliani: Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi di calcio):… -