La Lega e l’Europa. Ritorno alle origini? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, nei suoi incontri con il presidente del Consiglio incaricato, si è dichiarato europeo e padre di figli anch’essi europei. Ieri 9 febbraio, gli europarlamentari della Lega hanno votato con i loro colleghi europeisti l’approvazione del regolamento per la Recovery and Resilience Facility del Next Generation Eu. Una conversione sulla via di Damasco? Misure tattiche per entrare a fare parte del nuovo Governo in formazione in Italia? O piuttosto un Ritorno alle origini? Ritengo doveroso precisare che, da romano con forti radici siciliane (Acireale) non sono mai stato iscritto alla Lega. Tuttavia, ho avuto frequenti contatti con il movimento in tre occasioni: dopo la fine del primo governo Berlusconi quando una parte politico-culturale del centro-destra ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il leader della, Matteo Salvini, nei suoi incontri con il presidente del Consiglio incaricato, si è dichiarato europeo e padre di figli anch’essi europei. Ieri 9 febbraio, gli europarlamentari dellahanno votato con i loro colleghi europeisti l’approvazione del regolamento per la Recovery and Resilience Facility del Next Generation Eu. Una conversione sulla via di Damasco? Misure tattiche per entrare a fare parte del nuovo Governo in formazione in Italia? O piuttosto un? Ritengo doveroso precisare che, da romano con forti radici siciliane (Acireale) non sono mai stato iscritto alla. Tuttavia, ho avuto frequenti contatti con il movimento in tre occasioni: dopo la fine del primo governo Berlusconi quando una parte politico-culturale del centro-destra ...

M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - sentonyiwobi : Per vincere la partita devi scendere in campo e giocarla ed è quello che ha fatto la #Lega dimostrando una grande m… - ilfoglio_it : .@Rinaldi_euro, fondatore della corrente no euro della #Lega, spiega che “era solo speculazione accademica”. Dall’e… - FilippoBadolato : @nicolavi97 @VoltItalia Volt è di diversa opinione: la federazione europea è la via da seguire. Mancava una volontà… - IannielloBruno : RT @PaolaSacchi3: Berlusconi e Salvini al centro della scena l'ultimo giorno di consultazioni. Grillo si mette di traverso contro la Lega c… -