La Germania prolunga il lockdown, ipotesi 14 marzo. Merkel: 'La variante preoccupa' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stretta anti - in . Il potrebbe essere prolungato fino al 7, o addirittura fino al 14 marzo. Lo scrive la Bild online, lasciando trapelare la discussione in corso in vista del vertice fra Stato e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stretta anti - in . Il potrebbe essereto fino al 7, o addirittura fino al 14. Lo scrive la Bild online, lasciando trapelare la discussione in corso in vista del vertice fra Stato e ...

Bob6Rock : #europaleague : alcune partite di squadre inglesi che dovevano disputarsi in #spagna e #portogallo si giocheranno i… - Gazzettino : Covid, la Germania prolunga il lockdown: ipotesi 14 marzo. Merkel: «La variante preoccupa» - ilmessaggeroit : Covid, la Germania prolunga il lockdown: ipotesi 14 marzo. Merkel: «La variante preoccupa» - atrapur : RT @chiadegli: Si comincia (nel modello di Vespignani saremo a prevalenza B117 per marzo). La Germania prolunga il lockdown per altre due s… - chiadegli : Si comincia (nel modello di Vespignani saremo a prevalenza B117 per marzo). La Germania prolunga il lockdown per al… -