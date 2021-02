La denuncia dei pendolari della Roma-Lido: “Viaggiamo accalcati” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Salta la corsa sulla Roma-Lido e sui vagoni saltano le norme del distanziamento. È accaduto anche questa mattina, come alcuni pendolari hanno raccontato all’agenzia Dire: “Atac la chiama ‘rimodulazione’ degli orari… In realtà dalla corsa in partenza alle 7.15 da Colombo si è passati direttamente a quella delle 7.40. Troppi minuti di attesa tra un treno e l’altro e il risultato è il viaggio verso Roma in condizioni di totale insicurezza, tutti accalcati, come le immagini dimostrano. E non è la prima volta che accade, basta!”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Salta la corsa sulla Roma-Lido e sui vagoni saltano le norme del distanziamento. È accaduto anche questa mattina, come alcuni pendolari hanno raccontato all’agenzia Dire: “Atac la chiama ‘rimodulazione’ degli orari… In realtà dalla corsa in partenza alle 7.15 da Colombo si è passati direttamente a quella delle 7.40. Troppi minuti di attesa tra un treno e l’altro e il risultato è il viaggio verso Roma in condizioni di totale insicurezza, tutti accalcati, come le immagini dimostrano. E non è la prima volta che accade, basta!”.

Avvenire_Nei : #Roma. La denuncia: i #vigili buttano via le coperte dei #senzatetto. Il comando: «Nessuno sgombero, offerto un al… - Agenzia_Dire : #Romalido da incubo, ecco come viaggiano i pendolari: stipati. - oathkeepergirl : RT @tripps42: La cantante Piera Napoli, uccisa dal marito, un mese fa aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto per la sua situazione, m… - tladyinthetower : RT @tripps42: La cantante Piera Napoli, uccisa dal marito, un mese fa aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto per la sua situazione, m… - yyxylella : RT @tripps42: La cantante Piera Napoli, uccisa dal marito, un mese fa aveva chiamato la polizia per chiedere aiuto per la sua situazione, m… -