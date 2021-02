La crisi birmana e l’Occidente al bivio L’analisi di Pelaggi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il primo febbraio 2021 le forze militari birmane hanno arrestato l’intera leadership della Nation League for Democracy (NLD), il partito che aveva vinto le elezioni del novembre 2020, tra cui tutti gli eletti che avrebbero giurato il giorno successivo e la ex leader del paese del Sud est asiatico, Aung San Suu Kyi. L’accusa per la dirigenza della NLD è di frode elettorale, le consultazioni si sono svolte in maniera libera secondo i principali osservatori internazionali, mentre la Lady, il nome con cui i birmani chiamano Aung San Suu Kyi, è stata accusata della detenzione illegale di due apparecchi per la trasmissione, dei walkie talkie apparentemente importati illegalmente. Entrambe le accuse sono palesemente ridicole, anche i comunicati con cui le principali aziende telefoniche del Paese hanno giustificato il blocco di Facebook sono involontariamente comici. Il social network è ...

