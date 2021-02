La compagna di Mal imbarazza Serena Bortone ma è una donna straordinaria (Foto) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lunghi attimi di imbarazzo a Oggi è un altro giorno per Serena Bortone che in studio ha ospiti Mal e la sua compagna, Renata (Foto). Poche chiacchiere con il cantante che sta per compiere 77 anni e poi arriva la bella moglie che imbarazzata canta con lui e poi si lascia scoprire in tutta la sua energia. Sembra un vero uragano Renata, prende in giro Mal, all’inizio non si capisce quale sia il suo intento. Anche Serena Bortone fatica a comprendere se la sua sia solo ironia o altro. Poi arriva il racconto sul loro primo incontro. Renata giovanissima, lui nel pieno della sua carriera. L’incontro in camerino prima di una serata. “Lui nega ma mi ha sbattuto contro la porta e mi ha baciato” è il racconto di Renata che imbarazza Mal, Serena ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lunghi attimi di imbarazzo a Oggi è un altro giorno perche in studio ha ospiti Mal e la sua, Renata (). Poche chiacchiere con il cantante che sta per compiere 77 anni e poi arriva la bella moglie cheta canta con lui e poi si lascia scoprire in tutta la sua energia. Sembra un vero uragano Renata, prende in giro Mal, all’inizio non si capisce quale sia il suo intento. Anchefatica a comprendere se la sua sia solo ironia o altro. Poi arriva il racconto sul loro primo incontro. Renata giovanissima, lui nel pieno della sua carriera. L’incontro in camerino prima di una serata. “Lui nega ma mi ha sbattuto contro la porta e mi ha baciato” è il racconto di Renata cheMal,...

emmecci : Ma le zeppate della compagna di Mal al malcapitato? che strega! #OggiEUnAltroGiorno - franciscachicca : #oggieunaltrogiorno La simpatia della compagna di Mal Renata, che involontariamente mette in imbarazzo il cantante. FAVOLOSI - hsdlibyh : Io: disperata perché non avevo studiato storia perché avevo mal di testa ma domani dovevo essere assolutamente inte… - mal_dany : Leggermente preoccupata per la compagna del figlio... #cepostaperte - pirata_21 : Ieri sera la mia compagna non aveva mal di testa: 'È l'effetto #Draghi'. -