La Caserma: anticipazioni, concorrenti e istruttori della terza puntata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Caserma: anticipazioni, concorrenti (reclute) e istruttori della terza puntata Questa sera, mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata de La Caserma, docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale. Ma cosa succederà stasera – 10 febbraio 2021 – nella terza puntata? Vediamo insieme tutte le anticipazioni. anticipazioni Nella terza puntata di oggi i ragazzi entrano in aula per un’interessante lezione impartita da un ospite ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La(reclute) eQuesta sera, mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda lade La, docu-reality di Rai 2 realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto inedito ed esaltantegenerazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale. Ma cosa succederà stasera – 10 febbraio 2021 – nella? Vediamo insieme tutte leNelladi oggi i ragazzi entrano in aula per un’interessante lezione impartita da un ospite ...

CorrNazionale : Stasera su Rai2 torna #LaCaserma: per i ragazzi una lezione sulla figura delle donne in guerra, ecco le anticipazio… - zazoomblog : Su Rai 2 torna La Caserma: ecco le anticipazioni - #torna #Caserma: #anticipazioni - Diregiovani : Tutto quello che c'è da sapere sulla terza puntata de #LaCaserma, in onda questa sera su @RaiDue ?? - CorriereUmbria : Stasera in tv, 10 febbraio, La Caserma: terza puntata del reality di Rai 2: ospite Aldo Cazzullo | Video #LaCaserma… - cheTVfa : #LaCaserma – 10 febbraio 2021 | ANTICIPAZIONI terza puntata -