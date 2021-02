Kubi | Takeshi Kitano al suo ultimo film alla regia?

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è una vera e propria leggenda del cinema e dello spettacolo giapponese in generale. Dopo gli inizi come attore comico e personalità televisiva, come regista ha firmato una serie dibellissimi, da Violent Cop a Zatoichi. L’suoin questa veste, del 2017, è il sequel Outrage Coda. Adesso arriva l’annuncio che il suo prossimo eda regista sarà(collo). Quale sarà la trama di? Secondo il magazine giapponese Josei Jishin,sarà un adattamento dell’omonimo romanzo dello stesso regista pubblicato nel 2019. Il libro ripercorre le vicende dell’incidente di Honn?-ji, verificatosi a Kyoto nel 1582. Tale evento consistette nell’assassinio del celebre militare Oda ...

Nel 2018 Kitano, che ora ha 74 anni, lasciò la sua società di produzione, Office Kitano, per ritagliarsi più tempo per la vita privata. Kubi sarà un film d'azione basato sull'omonimo romanzo del 2019 scritto dallo stesso "Beat Takeshi" e pubblicato da Kadokawa Future Publishing.