Kiko Nalli accusa Barbara D’Urso di copiare Maria De Filippi | “Ma C’è Posta per Te non era il sabato?”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) KikòcontroOgni domenica sera su Canale 5 va in onda Live Non è la, il talk condotto da. Nella puntata del 7 febbraio 2021, la padrona di casa ha intervistato le sorelle Bachini. Nello specifico, le due consanguinee sono andate nello studio di Cologno Monzese per dire che il padre da qualche anno ha interrotto ogni rapporto con loro. Una storia molto simile a quella di Andrea Zenga, inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5. Per questo motivo le due ragazze hanno fatto un appello al genitore nella speranza di poterlo rivedere al più presto. Un momento televisivo che avrebbe fatto storcere il naso a Kikò, il quale ha lanciato una frecciata velenosa alla conduttrice napoletana. In pratica, l’ex marito di Tina ...

Barbara D'Urso è stata accusata di copiare Maria De Filippi nei contenuti del suo Live - Non è la D'Urso in onda la domenica sera su Canale 5. A lanciare l'accusa è stato, ex marito di Tina Cipollari, parrucchiere, famoso per la sua partecipazione e Uomini e Donne e a Grande Fratello Vip. Ma vediamo quali argomenti in particolare hanno fatto nascere la sua ...