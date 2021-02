Kelly Reilly | le prime volte della protagonista di «Yellowstone»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021), 43 anni, una solida carriera in teatro (nomination per un Laurence Olivier Award come miglior attrice nel 2003), ha debuttato in televisione a 16 anni, in un episodio di uno show televisivo con Helen Mirren. La prima volta dicon il western? Da ragazzina, quando andò al cinema per vedere Butch Cassidy di George Roy Hill: «Lo vidi solo perché amo Robert Redford in tutto quello che fa». La prima serie televisiva diè stata The Biz: una produzione inglese su una scuola d’arte; l’ambizione era bissare il successo di Fame. Le serie in cuiè diventata famosa sono però Britannia, nella prima stagione, e True Detective, nella seconda stagione. Il suo primo film in Italia è stato Ti presento un amico di Carlo ...