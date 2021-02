Kasia Lenhardt, trovata morta la modella 25enne: si era appena lasciata con Boateng (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È drammatico quanto accaduto nell’abitazione di una modella polacca 25enne, molto nota nel mondo delle passerelle e anche nel mondo del calcio per essere stata la compagna del celebre calciatore Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco e fratello dell’ancor più noto Kevin-Prince Boateng. Si chiamava Kasia Lenhardt la modella polacca trovata morta nella sua abitazione. Chi era Kasia Lenhardt: la modella trovata morta a Berlino La tragedia è avvenuta in circostanze sospette a distanza di una settimana dalla separazione tra la modella 25enne e il noto calciatore Boateng. Di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È drammatico quanto accaduto nell’abitazione di unapolacca, molto nota nel mondo delle passerelle e anche nel mondo del calcio per essere stata la compagna del celebre calciatore Jerome, difensore del Bayern Monaco e fratello dell’ancor più noto Kevin-Prince. Si chiamavalapolaccanella sua abitazione. Chi era: laa Berlino La tragedia è avvenuta in circostanze sospette a distanza di una settimana dalla separazione tra lae il noto calciatore. Di ...

