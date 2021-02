Kasia Lenhardt, la modella 25enne trovata morta nel suo appartamento: si indaga sulla causa del decesso (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ sconvolgente apprendere una notizia simile: Kasia Lenhardt, modella 25enne ed ex ragazza del noto calciatore Boateng, è stata trovata morta nel suo appartamento a Berlino. La rottura e la causa della morte La modella e il calciatore avevano messo la parola fine alla loro relazione amorosa, durata quasi un anno e mezzo, da poco più di una settimana. La causa del decesso non è ancora chiara e sulla vicenda sta indagando la Polizia tedesca. Le autorità non si sono sbilanciate e sarà l’autopsia a definire la causa della morte. Ad ora l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di suicidio. Il calciatore è rimasto molto scosso dalla morte dell’ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ sconvolgente apprendere una notizia simile:ed ex ragazza del noto calciatore Boateng, è statanel suoa Berlino. La rottura e ladella morte Lae il calciatore avevano messo la parola fine alla loro relazione amorosa, durata quasi un anno e mezzo, da poco più di una settimana. Ladelnon è ancora chiara evicenda stando la Polizia tedesca. Le autorità non si sono sbilanciate e sarà l’autopsia a definire ladella morte. Ad ora l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di suicidio. Il calciatore è rimasto molto scosso dalla morte dell’ex ...

