Karlovarsko-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 volley (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CEZ Karlovarsko-Itas Trentino sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la Pool E di Champions League maschile 2020/2021. Dopo aver sconfitto i russi del Novosibirsk, la formazione di coach Lorenzetti affronta la compagine ceca già certa del passaggio del turno da prima del girone. Questa seconda gara della “bolla” tedesca sarà infatti l’ultimo match dei trentini nella fase a gironi della massima competizione europea per club, dal momento che i padroni di casa del Friedrichshafen hanno dovuto dare forfeit per alcuni casi Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra. L’obiettivo è dunque chiudere in bellezza con la sesta vittoria in altrettante gare. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CEZ-Itas Trentino sarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la Pool E dimaschile. Dopo aver sconfitto i russi del Novosibirsk, la formazione di coach Lorenzetti affronta la compagine ceca già certa del passaggio del turno da prima del girone. Questa seconda gara della “bolla” tedesca sarà infatti l’ultimo match dei trentini nella fase a gironi della massima competizione europea per club, dal momento che i padroni di casa del Friedrichshafen hanno dovuto dare forfeit per alcuni casi Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra. L’obiettivo è dunque chiudere in bellezza con la sesta vittoria in altrettante gare. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL ...

