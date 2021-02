Kamala Harris può fare la differenza anche a Hollywood (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono in molti chiedersi quali potranno essere le effettive ripercussioni su Hollywood dell’elezione di Joe Biden, da sempre considerato vicino all’industria americana dell’entertainment. E le questioni in gioco non sono poche, dalla tutela dell’industria theatrical, messa in ginocchio dalla pandemia, sino alla ripresa dei negoziati per l’accordo cinematografico USA-Cina e alla nomina dei nuovi membri della Federal Trade Commission e Federal Communications Commission. Ma ancora più rilevante e attuale è domandarsi quale impatto potrà avere la nomina di Kamala Harris a vice presidente. È lei, e a buon diritto, la vera star di questo tanto auspicato risultato elettorale: la prima donna, e la prima donna afroamericana, a diventare vice presidente degli Stati Uniti. “La Signora Vice Presidente non è più solo un personaggio da fiction”, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sono in molti chiedersi quali potranno essere le effettive ripercussioni sudell’elezione di Joe Biden, da sempre considerato vicino all’industria americana dell’entertainment. E le questioni in gioco non sono poche, dalla tutela dell’industria theatrical, messa in ginocchio dalla pandemia, sino alla ripresa dei negoziati per l’accordo cinematografico USA-Cina e alla nomina dei nuovi membri della Federal Trade Commission e Federal Communications Commission. Ma ancora più rilevante e attuale è domandarsi quale impatto potrà avere la nomina dia vice presidente. È lei, e a buon diritto, la vera star di questo tanto auspicato risultato elettorale: la prima donna, e la prima donna afroamericana, a diventare vice presidente degli Stati Uniti. “La Signora Vice Presidente non è più solo un personaggio da fiction”, ...

