Juventus Women, Laura Giuliani: "Vi racconto come sono arrivata in bianconero" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Juventus Women è una macchina da punti e da gol in Serie A. Nella formazione bianconera, però, non va dimenticata anche chi guida la difesa ed i gol li evita, vale a dire il portiere bianconero Laura Giuliani. La numero 1 della Vecchia Signora, in una diretta su Twitch, ha così raccontato gli sviluppi delle trattative che l'hanno portata a vestire la maglia bianconera, con la chiamata del dirigente bianconero Stefano Braghin. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo "Alla prima chiamata della Juventus non risposi. Ero a Coverciano per il ritiro di preparazione degli Europei, avevo il giorno libero e non sentii la chiamata di Braghin perchè avevo la vibrazione. All'epoca venivo dalla Germania ed avevo una ...

