Juventus, situazione infortuni: quando tornano Dybala e Ramsey (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Juventus si prepara alla fase delicata della stagione. Finale di Coppa Italia già conquistata, ora sguardo focalizzato sulla Champions League, ma attenzione alla grana infortuni. Gli infortuni della Juventus potrebbero complicare leggermente il prossimo impegno in Champions League contro il Porto. Punto interrogativo sui tempi di recupero di Dybala, il quale continua ad accusare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lasi prepara alla fase delicata della stagione. Finale di Coppa Italia già conquistata, ora sguardo focalizzato sulla Champions League, ma attenzione alla grana. Glidellapotrebbero complicare leggermente il prossimo impegno in Champions League contro il Porto. Punto interrogativo sui tempi di recupero di, il quale continua ad accusare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Giangi1988 : @BarbagobboB @FBiasin Visto che lui è il presidente della Juventus e quindi ha anche dei doveri istituzionali dovev… - paterno_carlo : @RaiSport comunque la rai non è all’altezza della situazione non sanno neanche parlare xche la Juventus le occasioni li ha avuti pure - GIUSPEDU : RT @MatteoDG93: In tutto ciò la #Juventus dovrà giocare anche la finale di #CoppaItalia il 19 di maggio: adesso per giocare #JuventusNapoli… - sgizzi89 : Il fatto che #Bernardeschi continui a giocare a calcio per la #Juventus mi spezza. Sarebbe disoccupato/panchinaro i… - Kingsamuel111 : Vedere il Presidente in questo modo, ricorda insicurezza, fragilitá e bisogna anche porsi qualche domanda. Bisogner… -