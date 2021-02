Juventus, lite Agnelli-Conte: dal dito medio alla risposta, ecco cosa è successo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus – Labiale chiarissimo di Andrea Agnelli a fine gara contro Conte. Secondo La Gazzetta, Andrea Agnelli avrebbe utilizzato la parola “cogl***” per apostrofare Antonio Conte dopo gli attacchi e il dito medio in Juventus-Inter. Il presidente avrebbe reagito così, mentre anche negli spogliatoi nel post-match sarebbe continuata la tensione. Il gesto del presidente bianconero è stata la cosiddetta punta dell’iceberg, al termine di 90 minuti nei quali sono volate parole grosse e gestacci tra Agnelli e Antonio Conte. Juventus, lite Agnelli-Conte: cosa è successo Che i due non si amino dopo quello che è ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021)– Labiale chiarissimo di Andreaa fine gara contro. Secondo La Gazzetta, Andreaavrebbe utilizzato la parola “cogl***” per apostrofare Antoniodopo gli attacchi e ilin-Inter. Il presidente avrebbe reagito così, mentre anche negli spogliatoi nel post-match sarebbe continuata la tensione. Il gesto del presidente bianconero è stata la cosiddetta punta dell’iceberg, al termine di 90 minuti nei quali sono volate parole grosse e gestacci trae AntonioChe i due non si amino dopo quello che è ...

