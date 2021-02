Juventus-Inter, Sconcerti: “Eriksen? Conte l’ha voluto coinvolgere nell’eliminazione” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mario Sconcerti ha voluto commentare la titolarità di Christian Eriksen nella gara di Coppa Italia contro la Juventus: “Quando gioca Bernardeschi è sempre un messaggio di pace per gli avversari – ha scritto sul Corriere della Sera -. Ci sarà accademia, non lotta. Quando gioca Eriksen dall’altra parte è la stessa cosa. Personalmente tendo a pensare con cattiveria che Conte abbia voluto coinvolgere Eriksen nell’uscita dalla Coppa, come una conferma alle sue tesi sui limiti del giocatore. Chiudere la riabilitazione costruita dopo il gol nel derby. Se così fosse avrebbe avuto ragione, Eriksen ha battuto, non bene, tutti i calci piazzati dell’Inter, nessuna cosa oltre”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mariohacommentare la titolarità di Christiannella gara di Coppa Italia contro la: “Quando gioca Bernardeschi è sempre un messaggio di pace per gli avversari – ha scritto sul Corriere della Sera -. Ci sarà accademia, non lotta. Quando giocadall’altra parte è la stessa cosa. Personalmente tendo a pensare con cattiveria cheabbianell’uscita dalla Coppa, come una conferma alle sue tesi sui limiti del giocatore. Chiudere la riabilitazione costruita dopo il gol nel derby. Se così fosse avrebbe avuto ragione,ha battuto, non bene, tutti i calci piazzati dell’, nessuna cosa oltre”. SportFace.

