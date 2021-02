Juventus-Inter, l’analisi di Sconcerti: “Partita finta! Lautaro e Lukaku anonimi. CR7? Dico la mia” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus-Inter, parla Mario Sconcerti.Il direttore di "TMW Radio", durante il format radiofonico "Maracanà", ha commentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter che, terminata a reti bianche, ha regalato ai bianconeri la finale del torneo.VIDEO Juventus-Inter, il derby d’Italia secondo il web: Lukaku come Casper, Szczesny Scream e… i social si scatenano"Partita finta? Sì, perché non hanno cercato di battersi. L'Inter non ha tirato in porta e la Juventus ha fatto due azioni con Ronaldo. L'Inter è sembrata voler uscire bene e la Juventus glielo ha permesso. Eriksen male, Lautaro ha segnato poco e serve assist agli altri, ma deve ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021), parla Mario.Il direttore di "TMW Radio", durante il format radiofonico "Maracanà", ha commentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia trache, terminata a reti bianche, ha regalato ai bianconeri la finale del torneo.VIDEO, il derby d’Italia secondo il web:come Casper, Szczesny Scream e… i social si scatenano"finta? Sì, perché non hanno cercato di battersi. L'non ha tirato in porta e laha fatto due azioni con Ronaldo. L'è sembrata voler uscire bene e laglielo ha permesso. Eriksen male,ha segnato poco e serve assist agli altri, ma deve ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - lmx69 : RT @Super3mp: La Juventus aveva 10 diffidati, solo uno salterà la finale. l'Inter ne aveva 6, salteranno la finale in 23. Ventitré! Il c… - mic_manente : Lite tra #Conte e #Agnelli durante #Juventus - #Inter di #CoppaItalia. ?? @Gazzetta_it @SkySport @DAZN_IT… -