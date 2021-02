Juventus-Inter: ecco cos’è successo tra Antonio Conte e Andrea Agnelli – VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus-Inter, al termine del match di Coppa Italia scontro verbale tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. ecco cos’è successo (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Ieri sera all’Allianz Stadium di Torino il match di Coppa Italia, valido per il ritorno delle semifinali tra Juventus e Inter, è terminato 0-0. A passare il turno è stata la squadra di Andrea Pirlo, in virtù della vittoria per 2-1 nel match di andata a San Siro. Ma a far discutere è lo scontro verbale avvenuto a distanza tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il tecnico dell’Inter, Antonio Conte. Quest’ultimo si è ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021), al termine del match di Coppa Italia scontro verbale tra(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)Ieri sera all’Allianz Stadium di Torino il match di Coppa Italia, valido per il ritorno delle semifinali tra, è terminato 0-0. A passare il turno è stata la squadra diPirlo, in virtù della vittoria per 2-1 nel match di andata a San Siro. Ma a far discutere è lo scontro verbale avvenuto a distanza tra il presidente della, e il tecnico dell’. Quest’ultimo si è ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - zazoomblog : Cosa cambia per Pirlo e Conte dopo il passaggio del turno della Juventus contro l’Inter - #cambia #Pirlo #Conte… - zazoomblog : Juventus-Inter 0-0 Pirlo centra il secondo obiettivo: finale conquistata! - #Juventus-Inter #Pirlo #centra -