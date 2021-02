Juventus-Inter 0-0, volano stracci fra Conte, Agnelli e non solo: semifinale avvelenata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ stata una partita parecchio tesa quella di ieri sera tra Juventus ed Inter, che ha riportato alla luce i dissapori che si sarebbero venuti a creare nella burrascosa estate del 2014, quando Antonio Conte decise di lasciare la Vecchia Signora, insoddisfatto della linea dirigenziale del club campione d’Italia. Tutto ha avuto inizio nel corso del primo tempo della sfida di ritorno di Coppa Italia, quando l’arbitro Mariani non ha concesso, giustamente, un calcio di rigore a favore dell’Inter, in quanto Lautaro Martinez, nel tentativo di tirare in porta, per sbaglio colpisce lo scarpino di Bernardeschi e poi incespica sul terreno di gioco. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l'estate Veementi le proteste di Antonio Conte, che dopo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ stata una partita parecchio tesa quella di ieri sera traed, che ha riportato alla luce i dissapori che si sarebbero venuti a creare nella burrascosa estate del 2014, quando Antoniodecise di lasciare la Vecchia Signora, insoddisfatto della linea dirigenziale del club campione d’Italia. Tutto ha avuto inizio nel corso del primo tempo della sfida di ritorno di Coppa Italia, quando l’arbitro Mariani non ha concesso, giustamente, un calcio di rigore a favore dell’, in quanto Lautaro Martinez, nel tentativo di tirare in porta, per sbaglio colpisce lo scarpino di Bernardeschi e poi incespica sul terreno di gioco. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l'estate Veementi le proteste di Antonio, che dopo ...

