Juventus-Inter 0-0 | Pirlo centra il secondo obiettivo | finale conquistata!

Con tenacia e parecchio spirito di sacrificio, la Juventus pareggia 0-0 in casa contro l'Inter e si qualifica per la finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, la squadra di Andrea Pirlo riesce a raggiungere il secondo obiettivo stagionale, grazie soprattutto ai gol siglati nel match di andata contro i rivali nerazzurri, ai quali non riesce l'impresa di realizzare due reti senza subirne. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l'estate Una gara sostanzialmente equilibrata, quella di ieri sera, con l'Inter che, per forza di cose, è arrivata all'Allianz Stadium per fare la partita, scontrandosi, però, contro il muro difensivo eretto dalla coppia Merih Demiral e Matthijs de Ligt, ...

