Juventus-Inter 0-0, le parole di Pirlo: “Noi abbiamo avuto vere occasioni da gol” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Juventus ferma l’Inter sullo 0-0 e si qualifica per la finale di Coppa Italia in programma per il prossimo 19 maggio, probabilmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Non è stata una partita particolarmente esaltante, ma comunque efficace, nel limitare le sortite offensive dei nerazzurri, giunti all’Allianz Stadium, come era prevedibile, per fare la partita e tentare di ribaltare l’1-2 dell’andata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l'estate Ma i bianconeri hanno gestito al meglio le proprie forze, imbrigliando gli attaccanti della squadra di Antonio Conte, grazie ad una retroguardia ieri sera insuperabile. Pochi i tiri nello specchio da parte dei meneghini, che hanno concesso alla Juventus anche qualche possibilità di chiudere il discorso definitivamente, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Laferma l’sullo 0-0 e si qualifica per la finale di Coppa Italia in programma per il prossimo 19 maggio, probabilmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Non è stata una partita particolarmente esaltante, ma comunque efficace, nel limitare le sortite offensive dei nerazzurri, giunti all’Allianz Stadium, come era prevedibile, per fare la partita e tentare di ribaltare l’1-2 dell’andata. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l'estate Ma i bianconeri hanno gestito al meglio le proprie forze, imbrigliando gli attaccanti della squadra di Antonio Conte, grazie ad una retroguardia ieri sera insuperabile. Pochi i tiri nello specchio da parte dei meneghini, che hanno concesso allaanche qualche possibilità di chiudere il discorso definitivamente, ...

