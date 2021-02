Juventus-Inter 0-0, Demiral muro della difesa: è lui l’acquisto di gennaio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Durante l’ultima sessione di calciomercato, la Juventus ha portato a termine operazioni riguardanti solamente l’Under 23. Infatti, la rosa a disposizione di Andrea Pirlo non è stata soggetta a cambiamenti, nonostante la volontà di ingaggiare perlomeno una quarta punta. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Date anche le innumerevoli assenze nel reparto di difesa, cui ha dovuto far fronte il Maestro nel corso dei mesi precedenti, Fabio Paratici avrebbe anche pensato di sfruttare qualche opportunità low cost per aggiungere qualità al pacchetto arretrato. Al momento, però, l’allarme pare sia rientrato, grazie al recupero di un Merih Demiral tornato ai livelli che gli competono. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo da 50 milioni: Paratici studia il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Durante l’ultima sessione di calciomercato, laha portato a termine operazioni riguardanti solamente l’Under 23. Infatti, la rosa a disposizione di Andrea Pirlo non è stata soggetta a cambiamenti, nonostante la volontà di ingaggiare perlomeno una quarta punta. LEGGI ANCHE: Calciomercato, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Date anche le innumerevoli assenze nel reparto di, cui ha dovuto far fronte il Maestro nel corso dei mesi precedenti, Fabio Paratici avrebbe anche pensato di sfruttare qualche opportunità low cost per aggiungere qualità al pacchetto arretrato. Al momento, però, l’allarme pare sia rientrato, grazie al recupero di un Merihtornato ai livelli che gli competono. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo da 50 milioni: Paratici studia il ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - TerFe77 : RT @Super3mp: La Juventus aveva 10 diffidati, solo uno salterà la finale. l'Inter ne aveva 6, salteranno la finale in 23. Ventitré! Il c… - GioBrescianini : RT @juventusfc: Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nell… -