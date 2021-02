Juventus, Cristiano Ronaldo esulta sui social dopo la sfida all’Inter (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è riuscito ad andare in rete anche ieri sera, trovando sulla sua strada un ottimo Samir Handanovic, ma è comunque felice l’attaccante portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo. L’ex Real Madrid, che aveva siglato le reti decisive nella doppia sfida con l’Inter all’andata, ha infatti postato un’immagine Instagram della sfida. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l’estate Nella didascalia, CR7 esprime tutta la sua gioia ed il suo incitamento rivolto ai compagni. “Vamos Juve! Questo è lo spirito! Finale!” e nella foto, all’Interno degli spogliatoi dell’Allianz Stadium, il portoghese che festeggia con tutto il resto della squadra allenata da Andrea Pirlo, dopo aver eliminato l’Inter dalla semifinale ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non è riuscito ad andare in rete anche ieri sera, trovando sulla sua strada un ottimo Samir Handanovic, ma è comunque felice l’attaccante portoghese della. L’ex Real Madrid, che aveva siglato le reti decisive nella doppiacon l’Inter all’andata, ha infatti postato un’immagine Instagram della. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l’estate Nella didascalia, CR7 esprime tutta la sua gioia ed il suo incitamento rivolto ai compagni. “Vamos Juve! Questo è lo spirito! Finale!” e nella foto,no degli spogliatoi dell’Allianz Stadium, il portoghese che festeggia con tutto il resto della squadra allenata da Andrea Pirlo,aver eliminato l’Inter dalla semifinale ...

juventusfc : Buon compleanno, @Cristiano! ?????? - goal : Juventus are considering extending Cristiano Ronaldo's contract until 2023, according to Tuttosport ???? - juventusfc : #GameReview ???? Il gol partita di @Cristiano - sports_ouest : Football. Cristiano Ronaldo va-t-il prolonger son contrat avec la Juventus Turin ? - Pasky973 : Stanotte ho sognato @Cristiano #Ronaldo che si beveva #Škriniar e #Barella in un secondo. ?????????????????? #Juventus #JuveInter -