Juventus, che attacco: “Si è vista l’arroganza di Agnelli. Bonucci? Da che pulpito” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus – La partita di ieri continua a portarsi dietro tante polemiche. La lite avvenuta a bordocampo e proseguita a fine gara tra Agnelli e Antonio Conte continua a far parlare di se. Paolo Bonolis, grande tifoso dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dello scontro di ieri sera tra il presidente bianconero e il tecnico nerazzurro. Parole dure su Agnelli. Juventus, le parole di Bonolis “Molto divertente, la signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un’altra volta. Così come Bonucci che invita a rispettare l’arbitro quando lui è il primo a strillare in continuazione, sia in campo che dalla panchina… Evidentemente in casa bianconera si vive sistematicamente utilizzando due pesi e due misure. Non è che ci sia una caduta di stile congenita nella Juve, ma c’è un’arroganza ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 febbraio 2021)– La partita di ieri continua a portarsi dietro tante polemiche. La lite avvenuta a bordocampo e proseguita a fine gara trae Antonio Conte continua a far parlare di se. Paolo Bonolis, grande tifoso dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dello scontro di ieri sera tra il presidente bianconero e il tecnico nerazzurro. Parole dure su, le parole di Bonolis “Molto divertente, la signorilità della famigliasi è mostrata un’altra volta. Così comeche invita a rispettare l’arbitro quando lui è il primo a strillare in continuazione, sia in campo che dalla panchina… Evidentemente in casa bianconera si vive sistematicamente utilizzando due pesi e due misure. Non è che ci sia una caduta di stile congenita nella Juve, ma c’è un’arroganza ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - capuanogio : Ricapitolando, le “fonti #Juventus” non avevano raccontato balle sul dito medio di #Conte e quella di #Agnelli è st… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - lmacchiACM18 : RT @FMCROfficial: Ce lo vedete Carlo Ancelotti fare a San Siro da avversario quello che ha fatto Conte allo Juventus Stadium? Ecco, ci sia… - Anna_1897 : RT @mike_fusco: Il tempo passa e le calzature si usurano, anche perchè non sono sottoposte a poco stress, visto che il numero 4 le usa an… -