Juventus-Atalanta | Finale Coppa Italia | data | programma | orario | tv | dove si gioca

Juventus e Atalanta si affronteranno nella Finale della Coppa Italia 2021 di calcio. Le due squadre si contenderanno il trofeo il prossimo 19 maggio, ma non si sa ancora quale sarà lo stadio che ospiterà l'atto conclusivo della competizione. Lo Stadio Olimpico di Roma, ormai storico teatro della partita decisiva, non è ancora stato confermato e dunque la cornice dell'incontro potrebbe essere un'altra. I bianconeri disputeranno la Finale per la 20ma volta nella loro storia e cercheranno di conquistare il 14mo trofeo (l'ultimo nel 2018, l'anno scorso persero contro il Napoli), mentre i nerazzurri saranno alla loro quinta partecipazione e sperano di alzare al cielo il trofeo per la seconda volta dopo quella del 1963 (hanno perso nel 2019 contro la Lazio).

