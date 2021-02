«Justice League Snyder Cut» | così Jared Leto ritorna Joker

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La faccia pittata di bianco, gli occhi persi nel vuoto e il trucco sbavato sulla bocca. Si presenta così Jared Leto, di nuovo nei panni di Joker, nel fiml Justice League Snyder Cut, la pellicola diretta da Zack Snyder che sarà disponibile in esclusiva negli Stati Uniti sulla piattaforma HBO Max il 18 marzo. Chi ha un minimo di dimestichezza con le trame portate avanti dalla saga della DC Comics sa bene che Joker nel film non dovrebbe esserci, ed è per questo che il regista ha colto l’occasione per spiegare i motivi che lo hanno portato a inserire il personaggio nonostante tutto. https://twitter.com/IndieWire/status/1359179753723482123

Com'è noto lo Snyder Cut ditargato Zack Snyder arriverà su HBO Max il prossimo marzo e il cineasta è stato impegnato in dei reshoot rispetto al film del 2017 insieme a Jared Leto , interprete di Joker . Il Clown ...stato rivelato il look completo di Joker di Jared Leto nel prossimo taglio didi Zack Snyder . La lunga campagna combattuta di Snyder per portare a compimento la sua visione del DCEU sta arrivando al culmine. Con Snyder Cut che si prepara per il rilascio su HBO ...Il leader dei Thirty Seconds To Mars protagonista delle immagini ufficiali in attesa della pubblicazione del film il prossimo 18 marzo ...L'avremmo visto tutti molto volentieri: ecco le parole di Zack Snyder a proposito del suo film mai realizzato. L'avreste visto volentieri?