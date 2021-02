Justice League Snyder Cut | cosa farà il Joker di Jered Leto

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Zackha confermato la presenza dinei panni dinel prossimo filmCut, scopriamo come appariràCut è quasi in arrivo negli Stati Uniti il 18 marzo in streaming su HBO Max e più la data si avvicina più aumentano le aspettative per questo ultimo capitolo. Dopo essersi diffusa la notizia che il film avrà un rating vietato ai minori, per linguaggio volgare e scene di violenza, escono altre notizie proprio dallo stesso regista.Cut:saràZackha confermato la presenza di...

... in cui vediamo scorrere fotogrammi di film come Austin Powers , Casablanca , Creed , Birds of Prey , Harry Potter e I doni della morte parte II , It , Joker ,, Il Signore degli ...La Snyder Cut di "" è senza dubbio uno dei film più attesi dell'anno. La pellicola sarà stravolta rispetto a quanto giunto in sala dopo il lavoro di Joss Whedon, chiamato a sostituire Snyder. Il regista ...Justice League Snyder Cut è prossima all'uscita negli Stati Uniti, con la presenza confermata di Joker di Jered Leto, scopriamo cosa farà.Quello gangster, con i capelli smeraldo, la scritta “damaged” in fronte e la risata tatuata ovunque, tamarro e post-moderno immaginato da Ayer per il suo Suicide Squad del 2016 ha lasciato il posto a ...