Juliano Mello ricorda il fratello Lucas: 'Volevamo venire in Italia per la finale del GF Vip. Dayane, vinci per lui' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il fratello della concorrente del GF Vip racconta il drammatico periodo che lui e la sua famiglia stanno affrontando dopo la tragica scomparso del loro amatissimo Lucas Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildella concorrente del GF Vip racconta il drammatico periodo che lui e la sua famiglia stanno affrontando dopo la tragica scomparso del loro amatissimo

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - zazoomblog : Dayane Mello parla il fratello Juliano: ecco perchè è rimasta nella casa - #Dayane #Mello #parla #fratello - infoitcultura : Juliano Mello: “Lucas sarebbe vivo se non ci fosse stata la pandemia, Dayane vinci per lui” - infoitcultura : Dayane Mello, parla suo fratello Juliano: come ha appreso la tragica notizia, racconto da brividi - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello rimane in gioco. Il fratello Juliano: «Ha fatto bene, deve vincere per Lucas» -