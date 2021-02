Joe Biden ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro i militari che hanno guidato il colpo di stato in Myanmar (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro i leader militari che hanno guidato il colpo di stato in Myanmar a inizio febbraio. Biden ha detto che «serve un immediato ritorno alla democrazia», che «i Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joehadii leadercheildiina inizio febbraio.ha detto che «serve un immediato ritorno alla democrazia», che «i

L'artista americano, che il 20 gennaio si è esibito al Lincoln Memorial durante i festeggiamenti per l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, al momento non ha ancora ...

L`artista il 20 gennaio si è esibito al Lincoln Memorial durante i festeggiamenti per l`insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden , al momento non ha ancora commentato la notizia ...

L'accusa: "Abbiamo le prove contro l'ex presidente". Donald furioso con i suoi avvocati. E Twitter conferma: "Mai più sui nostri social" ...

Joe Biden ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro i militari che hanno guidato il colpo di stato in Myanmar

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro i leader militari che hanno guidato il colpo di stato in Myanmar ...

