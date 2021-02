Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: terapia di coppia per amanti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La quarantena ha messo a dura prova anche i migliori di noi. E pure i più innmamorati – secondo lo standard dato dal numero di post social con il proprio partner con tanto di dichiarazioni d’amore eterno. Come Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Che hanno dovuto posticipare le tanto attese nozze. E sono finiti in terapia. Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno trascorso il lockdown insieme anche ai rispettivi figli: una casa affollata! Foto Ansa La terapia secondo Jennifer Lopez Lo ha rivelato la popstar e attrice nell’intervista al mensile Allure. Svelando che pure lei e il suo fidanzato Alex Rodriguez hanno avuto bisogno dell’aiuto di un terapista per ... Leggi su amica (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La quarantena ha messo a dura prova anche i migliori di noi. E pure i più innmamorati – secondo lo standard dato dal numero di post social con il proprio partner con tanto di dichiarazioni d’amore eterno. Come. Che hanno dovuto posticipare le tanto attese nozze. E sono finiti inhanno trascorso il lockdown insieme anche ai rispettivi figli: una casa affollata! Foto Ansa LasecondoLo ha rivelato la popstar e attrice nell’intervista al mensile Allure. Svelando che pure lei e il suo fidanzatohanno avuto bisogno dell’aiuto di un terapista per ...

