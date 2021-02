Italia’s Got Talent, le migliori esibizioni della puntata di stasera su TV8 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le anticipazioni della terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, ci raccontano di molte esibizioni diverse tra di loro e molto particolari. Nel nuovo episodio dello show che verrà trasmesso in prima visione assoluta su TV8 alle ore 21:30, infatti, ci sarà spazio per il ballo, per il canto e anche per performance che faranno rimanere i quattro giudici e il pubblico a bocca aperta. Nelle audizioni di questa sera di Italia’s Got Talent ci sarà una donna che arriva dal Brasile che non solo ballerà, ma mentre muoverà i passi di danza metterà a dura prova e sotto stress il proprio cuoio capelluto. Rimanendo in tema ballo, ci sarà una concorrente che farà una esibizione in omaggio a Frida Kahlo. Ci sarà spazio anche per le coppie, nello specifico due ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le anticipazioniterzadel 10 febbraio 2021 diGot, ci raccontano di moltediverse tra di loro e molto particolari. Nel nuovo episodio dello show che verrà trasmesso in prima visione assoluta su TV8 alle ore 21:30, infatti, ci sarà spazio per il ballo, per il canto e anche per performance che faranno rimanere i quattro giudici e il pubblico a bocca aperta. Nelle audizioni di questa sera diGotci sarà una donna che arriva dal Brasile che non solo ballerà, ma mentre muoverà i passi di danza metterà a dura prova e sotto stress il proprio cuoio capelluto. Rimanendo in tema ballo, ci sarà una concorrente che farà una esibizione in omaggio a Frida Kahlo. Ci sarà spazio anche per le coppie, nello specifico due ...

