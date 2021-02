Italia's Got Talent 2021, terzo appuntamento su Sky Uno e TV8 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il successo di ascolti delle prime due puntate, Italia’s Got Talent torna su TV8 con il terzo appuntamento... Leggi su digital-news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo il successo di ascolti delle prime due puntate,’s Gottorna su TV8 con il...

tuttopuntotv : Italia’s Got Talent, le migliori esibizioni della puntata di stasera su TV8 #italiasgottalent #IGT - SerieTvserie : Italia’s Got Talent: le anticipazioni della terza puntata, in onda dalle ore 21:20 - tvblogit : Italia’s Got Talent: le anticipazioni della terza puntata, in onda dalle ore 21:20 - morena_faenza : RT @SkyTG24: Stasera Italia's Got Talent, tutte le anticipazioni della terza puntata - SkyTG24 : Stasera Italia's Got Talent, tutte le anticipazioni della terza puntata -