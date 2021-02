Italia’s Got Talent 2021, Luana Cayres (foto e video) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Luana Caires, brasiliana di anni che da otto anni vive in Italia con ilmarito. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Luana ha ballato un pezzo di samba, con tanto di abito tipico brasiliano, salvo poi rivelare la sua vera esibizione, mostrando tutta la sua forza nei suoi capelli e sollevando anche Ludovica Comello. Per lei A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era ancheCaires, brasiliana di anni che da otto anni vive in Italia con ilmarito. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha ballato un pezzo di samba, con tanto di abito tipico brasiliano, salvo poi rivelare la sua vera esibizione, mostrando tutta la sua forza nei suoi capelli e sollevando anche Ludovica Comello. Per lei A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

