Italia's Got Talent 2021: le anticipazioni della terza puntata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questa sera, 10 febbraio 2021, alle ore 21,30 su Sky Uno e Tv8 va in onda la terza puntata di Italia's Got Talent 2021, programma giunto alla sesta edizione e che negli anni ha mostrato al mondo tantissimi Talenti. In giuria ancora una volta ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini; alla conduzione Lodovica Comello. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla terza puntata del Talent show. anticipazioni Stasera vedremo la terza puntata delle sette in programma. Si tratta del terzo appuntamento con le audizioni, già tutte registrate a Cinecittà, alla presenza del pubblico, seguendo attentamente le norme anti-Covid.

TheItalianTimes : Italia's Got Talent 2021 terza puntata, ecco i concorrenti che i giudici #MaraMaionchi, #FedericaPellegrini,… - Asya14181465 : @choriflettutoo senti se voi scambiate il GF per Italia’s got Talent non è colpa nostra. Sta cosa del talento da do… - TvCircle1 : Terzo appuntamento con #IGT “Italia’s Got Talent” in prima visione assoluta su #TV8 e #SkyUno - AmicoMisterioso : @Covidioti Vorrei far notare anche che la trasmissione 'Italia's Got Talent', che per altro andrà in onda stasera s… - otblrnts : RT @outvsidekiki: se vi va di guardare la mia scuola di danza ad “italia’s got talent” mi farebbe tanto piacere...sto piangendo wtywuwuiwiw… -

