Italia’s Got Talent 2021, La Cricca delle Drag Queen (foto e video) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche La Cricca delle Drag Queen, crew di Torino con “a capo” delle Drag Queen. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. La Cricca ha fatto un omaggio a Rhianna, Lady Gaga, Beyoncé e Madonna, con una coreografia. Molto divertenti, per loro quattro sì. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche La, crew di Torino con “a capo”. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Laha fatto un omaggio a Rhianna, Lady Gaga, Beyoncé e Madonna, con una coreografia. Molto divertenti, per loro quattro sì. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

peppe_p_94 : Forse stanno aspettando la fine di Italia's got talent perché più o meno gli ascolti son quelli #TZLATESHOW - onlythexbravex : Babbani che non avete visto italia's got talent verrete cruciati e vi procurerò un biglietto di sola andata per azkaban - aasiainyourarea : LE CANZONI DI ARIANA A ITALIA’S GOT TALENT MADO - sweetsscreature : MA IN CHE SENSO AVEVANO MESSO KIWI AD ITALIA'S GOT TALENT - danixgolden : ma com’è possibile come fa ( sto guardando italia’s got talent) -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Stasera in tv | Italia's Got Talent | tutte le anticipazioni della terza puntata Zazoom Blog