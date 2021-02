Italia’s Got Talent 2021, Giustino Carchesio, Giustinik, è il Golden Buzzer di Frank Matano e va in finale (foto e video) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Giustinik, ovvero Giustino Cartesio, 33enne di Ortona. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Giustino, molto timido, ha proposto un’esibizione di cosplay, interpretando Superman e divertendo tutti i giudici. A questo link, il video dell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, ovveroCartesio, 33enne di Ortona. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich., molto timido, ha proposto un’esibizione di cosplay, interpretando Superman e divertendo tutti i giudici. A questo link, ildell’esibizione. first appeared on Ascolti Tv Blog.

FacchiniJosehf : ?? Avete visto che bravo il nostro artista “Made in #Lumezzane” a Italia’s Got Talent #IGT?! Solo applausi per il no… - tdkauxsia : RAGA A ITALIA'S GOT TALENT AVEVANO MESSO COME SOTTOFONDO KIWI PER QUALCHE SECONDO STO URLANDO - anathemaVI : Ma quanto cazzo è trash Italia’s got talent - rxsvpvinx : Ecco che ritorna kiwi in Italia’s got talent jenfjwjwjsjhs - heyxnow : questa cosa che tra le pubblicità di Italia's got talent mettono sempre Kiwi mi piace molto -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Stasera in tv | Italia's Got Talent | tutte le anticipazioni della terza puntata Zazoom Blog