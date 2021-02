Italia’s Got Talent 2021, Federico Perotti ed Abigail cantano High Hopes (foto e video) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del Talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Federico Perotti, 17enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Federico ha cantato “High Hopes”dei Kodaline. Il giovane aveva preparato il brano insieme ad Abigail, un’amica irlandese che, però, a causa delle restrizioni, non è potuta venire in Italia. Il programma, però, è riuscito a farla venire, sorprendendo il ragazzo. L’esibizione e la sorpresa sono riuscite: per loro quattro sì. A questo link, il ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella terza puntata del 10 febbraiodiGot, undicesima edizione delshow in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche, 17enne. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.ha cantato “”dei Kodaline. Il giovane aveva preparato il brano insieme ad, un’amica irlandese che, però, a causa delle restrizioni, non è potuta venire in Italia. Il programma, però, è riuscito a farla venire, sorprendendo il ragazzo. L’esibizione e la sorpresa sono riuscite: per loro quattro sì. A questo link, il ...

